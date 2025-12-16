資料マスク 岡山市によりますと、市内の小学校・中学校で16日、新たに36人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。岡山市の小学校と中学校の計4施設が学級閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。