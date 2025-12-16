ことしも残り2週間余りとなりました。最大9連休となる年末年始は、物価高に負けない節約術をとりながら、旅行を計画している人も多いようです。 ■JR西日本 九州営業部・岩崎優 部長「引き続き、年末年始には、お客さんに動いてもらえていると感じます。」JR西日本とJR九州は16日午後、年末年始の新幹線の予約状況を発表しました。山陽新幹線・博多－新大阪間の指定席の予約数は、去年の同じ時期と同程度、九州新幹線・西