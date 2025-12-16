須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題をめぐり、国から制度の対象の取り消し処分を受けている須坂市。須坂市議会では16日、三木正夫市長に対する不信任決議案が提出されましたが、反対多数で否決されました。須坂市議会 宮本泰也 議員「須坂市のふるさと納税返礼品の 産地偽装問題は全国的に本市の信用を根底から揺るがすとともに市民の信頼を著しく損なうこととなりました」須坂市の12月市議会最終日の16日。ふるさと納税返