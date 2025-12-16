１６日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９３．４７ポイント（１．５４％）安の２５２３５．４１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５９．７７ポイント（１．７９％）安の８７５７．９３ポイントと続落。ハンセン指数は１１月２１日以来、約１カ月ぶりの安値水準を付けた。売買代金は２０１５億２７８０万香港ドル（約４兆１２４億円）となっている（１５日は