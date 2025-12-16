大阪松竹座さよなら公演『Gracias Osaka Shochikuza』が、来年3月28日に上演されることが決まった。【写真】「ぬいぐるみかと思っちゃいました」赤いリボンを付けた今井翼の愛犬・プー大阪松竹座は、2026年5月の公演をもって閉館することが決まっている。『Gracias Osaka Shochikuza』は、大阪松竹座に感謝を込めて、Gracias（ありがとう）を伝える。そうしたなかで、歌舞伎×フラメンコな斬新な演出が話題となった『GOEMON