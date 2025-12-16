3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！直感力と言葉感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？問題：さす□□／□□ぎき／ち□□□に入るひらがな2文字は何でしょう？さす□□□□ぎきち□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：また正解は「また」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。さすまた（刺股）またぎき（又聞き）ちまた（巷）どれも「ま