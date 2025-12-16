2025年度補正予算が可決、成立した参院本会議＝16日午後政府の経済対策の裏付けとなる2025年度補正予算が16日、参院本会議で与党と国民民主党、公明党などの賛成多数で可決、成立した。一般会計の歳出（支出）は物価高対応や成長戦略投資で膨らみ、計18兆3034億円と新型コロナウイルス禍後で最大となった。歳入（収入）は税収増では足りず、6割超を借金である国債の追加発行で補う。経済対策の柱である「物価高対応」には8兆90