プロ野球・楽天に入団した前田健太投手が16日、入団会見を行い新天地での意気込みを語りました。10年ぶりに日本球界へ復帰し、楽天へ入団した前田投手。チームの印象について質問されると「4位が続いていますが、投手野手共にベテランがいて若手のいい選手がいるので可能性を秘めているチーム。優勝を狙えるチームなのでその一員に加われたことはうれしいです」と率直な思いをコメントしました。2016年から海を渡り、メジャーの世