中国は12月16日午前11時17分、北部の山西省にある太原衛星発射センターで運搬ロケット「長征4号乙」を使い、衛星「資源3号04」を打ち上げました。衛星は予定の軌道に順調に投入されました。これは長征シリーズ運搬ロケットによる617回目の打ち上げです。（提供/CRI）