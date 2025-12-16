12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。【写真】謎の封筒の中身は…最終回では、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリーが有馬記念に臨みました。そのラストに登場した“2030年の耕一”に注目が集まっています。本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き