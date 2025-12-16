DeNAは16日、小園健太、山粼康晃、橋本達弥、宮城滝太が神奈川県立こども医療センターを訪問し、病棟を回って言葉を交わしたり、サインや写真撮影などを実施したことを発表した。また、体育館でバッティングなどの野球体験を行い、入院中の子どもたちと触れ合った。▼ 山粼康晃「横浜中を盛り上げられるようにという想いと、普段こういう病棟で過ごしている子どもたちにとって、少しでもエネルギーになってもらえる