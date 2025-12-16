»¨»ïÉ½»æ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¥¢¥Ã¥×»Ø¸¶è½Çµ(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¢âJOY(¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤)¤Î°©ÅÄ¼îÎ¤°Í(20)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÉ½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌÀÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹!!¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥Ð¡¼¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë¤Ï?¹ñÊõµé¥¹¥¿¥¤¥ëÈþ¾¯½÷!?¤ÎÊ¸»ú¤¬ÍÙ¤ê¡¢È´·²