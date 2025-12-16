ソフトバンクは16日、本拠地みずほペイペイドームの大規模改修を実施すると発表した。大規模改修の一環として、2026年のシーズン中にはMLBでも導入が進むスポーツサイエンスを本格的に採用し、選手一人ひとりのパフォーマンスを最大化するための新拠点「R＆Dラボ」を新設予定。R＆Dとは「Research＆Development（研究開発）」の略で、データ分析や科学的アプローチをもとに選手のパフォーマンス向上を図る取り組み。「R