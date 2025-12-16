福岡東署は16日、福岡市東区青葉1丁目1番付近の道路上で同日午前8時ごろ、登校中の女子高校生が車から降りてきた見知らぬ男から肩をたたかれ「学校どこ」「学校まで送ろうか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60代で身長175〜180くらい。白髪、がっちりとした体形で、黒色の車両に乗っていたという。