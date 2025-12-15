国内外で高級旅館などを運営する「星野リゾート」（長野県軽井沢町）は15日、若年層向けホテル「BEB(ベブ)5門司港」を来年7月24日に北九州市門司区の門司港レトロ地区に開業すると発表した。同社が福岡県内に進出するのは初めて。11日に山口県下関市で開業したリゾートホテル「リゾナーレ下関」とすみ分け、関門エリアの観光需要を掘り起こす。