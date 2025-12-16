神戸市で男性がエレベーターの乗り場から転落死したとみられる事故。事故前に安全装置が解除されていたことが分かりました。今年２月、神戸市中央区のビル内のエレベーターが上下する空間の底で医師の田中翔さん（当時３１）が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によりますと、事故当時、エレベーターのかごは５階以上にあり４階の扉は開いたままの状態だったということで、田中さんは４階の乗り場から転落死したと