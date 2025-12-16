２６人が犠牲となった放火殺人事件から１２月１７日で４年。遺族が補償の充実を訴えました。２０２１年１２月、大阪・北新地のビルに入る心療内科が放火され、院長の西澤弘太郎さん（当時４９）や患者、スタッフの計２６人が犠牲となりました。放火した元患者の谷本盛雄容疑者（当時６１）も一酸化炭素中毒で死亡し、不起訴処分となっています。１７日、発生から４年となるのを前に、事件で夫を亡くした女性が会見を開きま