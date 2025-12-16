札幌市内の宝くじ売り場で販売された「年末ジャンボ宝くじ」の1等前後賞・1億5000万円の当選金について、当選者がいまだ現れず、換金の期限が迫っています。札幌市西区にある宝くじ売り場で販売された1等前後賞・1億5000万円の当選者がいまだ現れていません。2024年12月に販売された「年末ジャンボ宝くじ」は、全国で1等・7億円1本と1等前後賞・1億5000万円2本の合わせて3本について、未換金の状態となっているということです。期