大阪で火事が相次ぎ、１人が死亡、２人が意識不明の重体です。１２月１６日午前６時前、大阪府八尾市本町の木造２階建ての住宅で火事がありました。火は約２時間半後に消し止められましたが、焼け跡からこの家にひとりで住む７０代の男性とみられる遺体が見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。また、午前１時ごろには、大阪市住吉区の市営住宅で４階の一室が焼ける火事があり、住人とみられる８０代の女性が意識不明の