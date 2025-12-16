ＪＲ東海とＪＲ西日本は１２月１６日、年末年始の東海道・山陽新幹線の予約状況を発表しました。１５日時点での予約ピーク日は、下りで１２月２７日（土）・上りで１月３日（土）の見込みです。東海道・山陽新幹線「のぞみ」号は全席指定席で運転され、通常自由席の１・２号車も指定席として運転されます。予約席数は２５２万席で、前年と比べて１０４％となっています。