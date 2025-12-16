SNS総フォロワー数100万人のコスプレイヤー・尊みを感じて桜井が21日、1st写真集『尊在証明』を双葉社から発売する。フィギュア鑑賞が趣味であることから、自身がフィギュアになりきり、フィギュアケースに入ってみたり、クラブに行ってみたり、SMに挑戦してみたりと、さまざまなことにチャレンジしている。【別カット】大事なところが…大胆なポーズで胸元を強調する尊みを感じて桜井尊みを感じて桜井は、コスプレイヤー・グ