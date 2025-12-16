京都アニメーションは16日、公式サイトを更新。同社を騙る不審なホームページが複数存在するとして注意喚起した。すでに捜査当局と連係しているという。同社サイトで「最近、当社名を使用した当社とは全く関係のないホームページの存在が複数確認されています。ご注意ください」と呼びかけた。「不審な点がある場合は該当ホームページのアドレスをご確認いただきますようお願いいたします」とし、「なお、既に捜査当局と連携