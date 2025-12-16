「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ・一般戦」（１６日、多摩川）“東都のエース”浜野谷憲吾（５２）＝東京・７０期・Ａ１＝が前節Ｖ機をゲットした。手にした５９号機は前原大道（岡山）が節間６勝でオール３連対にまとめた。前節は低調機シリーズだったものの、動き自体は良く、その裏付けとして当地のレコードタイム（１分４５秒７）をマークしている。「そうなの？頑張らないとね」と“憲吾スマイル”を見せた