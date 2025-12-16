²¿¤ò¡¢¤Ê¤¼ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤ëÌµÃÎ³Ø¡Ê¥¢¥°¥Î¥È¥í¥¸ー¡Ë¤È¤¤¤¦³ØÌä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12·î16Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï²Ê³Ø»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÄáÅÄÁÛ¿Í¤¬ÌµÃÎ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£  ÄáÅÄ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç2008Ç¯¤ËÌµÃÎ³Ø¡Ê¥¢¥°¥Î¥È¥í¥¸ー¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸½¸¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÃÎ³Ø¼«ÂÎ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÌµÃÎ³Ø¡Ù¤Ã¤ÆÌõ¤¹¤Î¤«¡¢¡Ø