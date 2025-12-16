2025Ç¯¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ä¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ê¤É°ÎÂç¤ÊÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î16Æü¤Î¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÅç³Ù»Ö¤¬º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£²È¡¦´ßËÜ¼þÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£  ÃæÅç¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¼óÁê¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤â¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤Î´ßËÜ¼þÊ¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤â ¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê