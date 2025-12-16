日本維新の会が自維連立の条件として強く打ち出していた議員定数削減法案が今国会では見送りになる。12月16日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「今日、高市さんと吉村さんが与党党首会談をやりまして、そこで今後どうするかっていう話になるんでしょうけど、基本的に維新が言っていた議員定数削減法案は今国会では見送りっていうことになる