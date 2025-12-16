ボクシング元３階級制覇王者の亀田興毅氏（３９）がファウンダーを務めるボクシング興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は、契約選手のＷＢＡ世界スーパーフライ級１０位・佐野遥渉（２２＝ＬＵＳＨ）が現地時間１５日、米オーランドで開催中のＷＢＡ総会でＷＢＡアジア級王者として表彰され、ＷＢＡネクストチャンピオンとして紹介されたことを報告した。興毅氏もＷＢＡの世界ライトフライ級とバンタム級の２階級制覇王者として紹