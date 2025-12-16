自民党は１６日、党総裁でもある高市早苗首相の就任を受け、新たなポスターを発表した。ポスターには「日本列島を強く豊かに。」のキャッチフレーズ。会見した自民党の鈴木貴子広報本部長は「日本ではなく日本列島。国名を超えて国土としての広がり、国土を強く豊かにしていく思いを込めさせていただきました」と説明した。白が背景のものと赤が背景のものの２パターン用意。「白については早苗スマイルを手の動きで、赤はりん