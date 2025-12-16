鹿児島県の種子島警察署で任意の取り調べを受けているときに、供述調書を手で引き裂いて破ったとして、住居不定、無職の男(53)が逮捕されました。 公用文書等毀棄の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居不定、無職の男(53)です。 種子島警察署によりますと、男は15日夜に発生した、無銭飲食事案で任意の取り調べを受けていたところ、種子島警察署の巡査部長が作成した供述調書を手で破った疑いが持たれています。 巡査部長が男に、