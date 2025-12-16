帰省ラッシュ資料JR高松駅 JR四国が16日、年末年始の在来線指定席の予約状況を発表しました。 12月26日～2026年1月4日の10日間で、在来線の指定席20万2876席の指定席のうち、15日時点で7万3306席が予約され、前年同曜日比102.1％となっています。 下りのピークは30日で、上りのピークは2026年1月3日だということです。