岡山空港改修後の完成イメージ 岡山県議会の地域振興特別委員会で16日、県が岡山空港の大規模改修後の完成イメージを公開しました。 国際線が2便同時に発着できるよう、ターミナルの国際線エリアを約7000平方メートル増築する方針です。 事業費は概算で280億～320億円程度になる見通しです。完成は2032年度を予定しています。