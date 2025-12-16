日本時間１７時３０分に独製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）、非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30 予想48.6前回48.2（製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30 予想52.9前回53.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)