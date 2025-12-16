通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．５％付近の高水準米雇用統計控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.526.478.476.74 1MO8.495.537.115.75 3MO8.835.757.576.15 6MO9.166.038.056.66 9MO9.276.248.307.03 1YR9.386.448.487.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.008.257.13 1MO7.337.64