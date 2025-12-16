歌声を届ける園児たち 秋田・道の駅十文字 １６日午前１０時すぎ １２月２５日のクリスマスが近づくなか、秋田県横手市の道の駅で１６日、子どもたちによるクリスマスコンサートが開かれました。 横手市の道の駅十文字で元気な歌声を届けたのは、認定こども園「こひつじ」の園児２７人です。このコンサートは地域の人に子どもたちの歌声を届け元気になってほしいと開かれました。 子どもたちは「クリスマスお