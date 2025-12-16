運転を再開した秋田内陸線の列車 北秋田市 １６日 脱線・転落事故のため一部区間で運休していた秋田内陸線が１６日全線で運転を再開しました。 １６日午前８時すぎの秋田内陸線阿仁合駅では、角館駅に向けて列車が出発していきました。 １２日午前、秋田内陸線の１両編成の車両が荒瀬駅と萱草駅の間で脱線・転落しました。列車には乗客はいませんでしたが５０代の男性運転士が顔などにけがをしました。 今回の事故につい