ディアジオ ジャパンが主催したジョニーウォーカー ブルーラベルの体験型イベント「The Art of Rarity」が、2025年12月13〜14日の2日間、原宿「CRANES 6142」にて開催された。ウイスキー・アートのファンが多く押し寄せ、大盛況のうちに幕を閉じたこのイベントの模様をお届けする！“1/10000の奇跡”をテーマに超没入型の空間を演出およそ一万樽に一樽の割合でしか選ばれない貴重な原酒のみをブレンドした、ジョニーウォーカーの最