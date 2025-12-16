年末の大掃除シーズン、名古屋で不用品を手軽にリユースできるスポットが多くの人でにぎわっています。ジモティースポット名古屋守山店は、不用品を無料で引き取り、その商品を求める人に安く販売しています。ベビー用品を持ち込んだ人：「断捨離とか大掃除で不要な物を引き取ってもらおうと思って。捨てるにはもったいないし」空気清浄機を持ち込んだ人：「粗大ゴミとして処分しなければいけなくなる