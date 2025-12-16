俳優の吉沢亮横浜流星が16日、都内で開催中の「カンヌ監督週間inTokio」で上映された映画「国宝」（監督李相日）のトークイベントに出席した。一切吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンについて「やるしかなかった」と覚悟を決めて臨んでいたことを明かした。上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。公開から半年たつが