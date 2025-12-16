歌手・浜崎あゆみ(47)が16日までに自身のインスタグラムを更新。練習スタジオでの一コマを公開した。キャップや靴下、ピンクのハートを添えた浜崎。スタジオファッションを披露した。ハッシュタグで「#最後の一枚は#ゆう総長 @matsuyou1023 に#目尻びよーん引っ張られてるとこ#ただでさえタレ目やねんから#もう少し繊細に扱えや！笑」とつづり、ダンサー・松本優との2ショットをアップ。浜崎は目元に手を当てられ、可愛らし