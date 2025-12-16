宮城・仙台市で15日夜、アパートが焼ける火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火事があったのは仙台市若林区の木造2階建てアパートで、消防によりますと、15日午後10時40分ごろ、近くに住む人から「2階建てアパートの1階から火が出ている」と通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、アパートが半焼したほか、東側にある住宅の屋根の一部が焼けました。焼け跡から、身元や性別の分からない2人の遺体