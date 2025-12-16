元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカのサンタクロースコスプレを披露した。「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」と書き出し、サンタクロースのコスプレ姿を披露。膝上のミニスカ仕様だった。「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように...Hope you have a very Merry Christmas (ロケ終わりに撮影してくれたマネージャーさんに感謝）」