◆早稲田大のお株を奪う得点力で優勝 白鷗大学がインカレ王者の称号を取り戻した。12月14日に行われた「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」決勝戦で早稲田大学を破り、2年ぶり3回目の優勝。誰が出ても変わらない強さを発揮して勝利をつかむ――。白鷗大の信念は、今回の大一番でも、チームの絶対的存在を失っても揺るがなかった。 決勝で相まみえた早稲田大は秋のリӦ