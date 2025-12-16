三菱電機株式会社は、国際バスケットボール連盟（FIBA）が主催する3人制女子バスケットボール大会「FIBA 3x3 Women’s Series」に、2026年シーズンから日本企業として初めて参画することを発表した。 FIBA 3x3 Women’s Seriesは、各国代表チームや企業コマーシャルチームが出場する女子3人制バスケットボールの国際大会である。2026年シーズンは世界各国で複数のラウンド