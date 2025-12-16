SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は16日、濱村ゆい（22）と佐村真唯（22）の2選手が新加入することを発表した。 濱村は身長171cmのアウトサイドヒッター。下北沢成徳高を経て現在は東京女子体育大に在学中。クラブでは背番号「4」を着用する。今月行われた全日本インカレでは、55年ぶり2回目の全日本インカレ優勝を飾り、濱村自身もサーブ賞を受賞していた。 佐村は身長168