いわゆる「年収の壁」の引き上げをめぐって自民党と国民民主党の税制の責任者が会談し、制度設計について協議しました。ただ、結論は出ず、あす（17日）再び協議することになりました。自民党の小野寺税調会長と国民民主党の古川税調会長はきょう、国会内で会談し、来年度の税制改正で焦点となっている年収の壁の引き上げについて協議しました。両党は178万円を目指す方針では一致していますが、減税効果を大きく受ける層をどの所