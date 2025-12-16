年内のW杯を終えて帰国し、取材に応じるスピードスケート女子の高木美帆（右）ら＝16日、羽田空港スピードスケート女子の高木美帆が16日、年内のW杯を終えて帰国し「4戦を通して試行錯誤しているものが、また一つ形にできたという実感があるレースだった。いい期間になった」と話した。W杯第4戦で1000mと1500mを制し、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実とした。全日本選手権では500m、3000mにも出場予定。W杯第