年末年始の新幹線予約状況JR旅客6社は16日、年末年始（26日〜26年1月4日）の新幹線と在来線の指定席の予約数が15日時点で、前年度比2％増の524万席に上ると発表した。ピークは下りが今月27日、上りが1月3日。グループとしては期間中の1日当たりの予約席数が過去最多。新幹線や特急での全席指定席化が進んだことが影響したとみている。JR各社によると、新幹線予約は前年度比3％増えた。東海道が4％増で、27〜31日の午前に東京駅