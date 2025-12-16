アイドルグループ・HKT48の運営会社の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして逮捕された男が、メンバーを狙っていたという趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は16日午後、殺人未遂と銃刀法違反の疑いで、身柄を検察庁に送られました。山口容疑者は14日、福岡市の「みずほペイペイドーム」でHKT48の運営会社の男性スタッフを包丁で突き刺し、殺害しようとしたとして、15日に逮