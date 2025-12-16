【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１５日、英公共放送ＢＢＣの番組で名誉を傷つけられたなどとして、少なくとも１００億ドル（１兆５５００億円）の損害賠償をＢＢＣに求める訴訟を米フロリダ州の連邦地裁に起こした。訴状によると、ＢＢＣは、２０２１年１月の米連邦議会襲撃事件の直前にトランプ氏が行った演説の発言を切り取り、支持者に対して「我々はともに議会に向かう。死に物狂いで戦うのだ、さもなけれ