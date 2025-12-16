8月、亡命申請者が滞在するホテルの前でピンク色の服を着て抗議する地元の女性ら/Henry Nicholls/AFP/Getty Images英イングランド・チェルムスフォード（CNN）緑豊かなロンドン郊外に位置する小さな町、エッピングで、地元の男性たちに「マスクを着けて」、「怒り」をぶつけるよう求める声がソーシャルメディアで燃え上がった。町ではかねて、「ベル・ホテル」に絡むトラブルが多発していた。同ホテルをはじめ、英国には亡命申請者